マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のロキ役などで知られるトム・ヒドルストンが案内役を務めるナショナル ジオグラフィックの新ドキュメンタリー「ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン」の予告編が公開された。 本作は、西暦79年、ベスビオ火山が噴火する前の24時間の出来事を、ヒドルストンが歴史探偵となり紐解く全3話のドキュメンタリー。10代の少年、女性実業家、そしてとあ