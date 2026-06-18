人気ドラマ「ブレイキング・バッド」＆「ベター・コール・ソウル」の弁護士ソウル・グッドマンが、アメリカ建国250周年を祝う啓発動画で復活を果たした。ソウル役のボブ・オデンカークに加え、マイク役のジョナサン・バンクスも自身のキャラクターを再演している。 では、オデンカークがソウルのウィッグと派手なスーツを身につけ、合衆国憲法が掲げられたお馴染みのオフィスに登場。2026年