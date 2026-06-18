韓国人気チア、イ・ダヘが抜群のスタイルでファンを魅了している。イ・ダヘは6月17日、自身のインスタグラムを更新。【写真】デカいし細いイ・ダヘ投稿された近況写真には、スポーツウェアやチャイナドレス風の衣装など、さまざまなスタイリングに挑戦するイ・ダヘの姿が収められている。なかでも目を引くのは、日頃のトレーニングで培われた引き締まったスタイルだ。タイトなスポーツウェア姿では健康的なレッグラインと均整の取