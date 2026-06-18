社会保険が手厚いといわれる日本でも、この先は未知数。万が一のリスクに備えて民間保険には入っておくべき？教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。若くて健康なら民間保険の加入は慎重に医療費が原則3割負担で済んでいたり、失業手当がもら