暑い季節を心地よく過ごしたい女性にぴったりな、ジルスチュアート ビューティーの限定ライフスタイルコレクションが2026年7月3日（金）に登場します。純白のブーケを思わせるホワイトフローラルの香りと、ひんやりとした使用感を兼ね備えた特別なラインアップ。アイシーブルーの限定デザインも爽やかで、見ているだけでも気分が上がる夏限定コレクションです♡ ホワイトフロ