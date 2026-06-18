【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州ロングアイランドの裁判所は17日、女性7人を相次いで殺害した罪で、建築家レックス・ホイヤーマン被告（62）に仮釈放のない終身刑を言い渡した。被告は罪を認めていた。AP通信が伝えた。未解決の連続殺人事件として話題になり、米動画配信大手ネットフリックスの映画「ロストガールズ」の基になった。女性らの多くは2000〜10年ごろ行方不明になり、ほとんどの遺体は海岸沿いで見つ