縮毛矯正の残りとくせ毛に悩み、「自分にとって髪の毛は邪悪な存在」とまで語る女性が、自身のくせを活かした見事なショートヘアへと変身する動画がInstagramなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。Daiki Shitoさん（@mslash_410）が投稿したこの動画は103.8万回再生されており、長年髪に悩む多くの人々から共感の声が寄せられた。くせ毛の魅力を引き出す独自のカット技法とお客様への思いについて、投稿主のDaiki Shito