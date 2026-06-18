アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が18日未明、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。フランスのマクロン大統領との夕食会のため滞在していたベルサイユ宮殿で署名したとしています。ただ、アメリカ政府高官はトランプ氏とバンス副大統領が覚書に署名したと15日の時点で明らかにしていて、今回の新たな署名がどのような位置づけになるのかなどは分かっていません。