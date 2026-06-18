色気あふれる表情で誌面を彩る人気コスプレイヤーのいくみが、16日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の巻中グラビアに登場した。【写真】コスプレ姿とのギャップ感大！「妹の結婚式」で振袖姿のえなこ今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。SNS総フォロワー数130万人超を誇るいくみが、抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを披露している。コスプレイヤーとして高い