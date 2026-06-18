◇W杯北中米大会1次リーグL組クロアチア2―4イングランド（2026年6月17日アーリントン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦は17日（日本時間18日）、前回3位クロアチア（FIFAランク11位）がイングランド（同4位）に2―4と敗戦。前半から互いに点を奪い合うエキサイティングな一戦を落とし、黒星発進を喫した。前回のW杯でも話題となったクロアチア人モデルのイバナ・ノールが今大会も観戦に訪れた様