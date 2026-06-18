現代社会において、社会生活の基盤となっている携帯電話番号ですが、携帯電話の契約ができなくなるケースもあるようです。株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する『誰でもスマホ』による「携帯電話番号を持てなくなった背景」に関する実態調査によると、自身の経済状況ではなく親や配偶者といった「家族の事情」によって、携帯電話の契約ができない状況に陥る人が一定数いることが明らかになりました。【調査結果】携帯電