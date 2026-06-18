2026年6月15日、中国メディアの21世紀経済報道は、中国で低金利を背景に個人預金が急減し、非銀行系金融機関へ巨額の資金が移動する「預金の引っ越し」が起きていると報じた。記事は、中国人民銀行のデータによると今年4月と5月の2カ月間で個人預金が合計2兆500億元（約49兆円）減少し、2カ月連続の減少ペースとしてはこの10年で最大規模になった一方で、財テク商品、投資信託、保険に代表される非銀行系金融機関の預金は3兆6100億