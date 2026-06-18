函館の迷惑改造車17台をその場で検挙自動車技術総合機構は2026年6月10日、北海道内で実施した不正改造車に対する特別街頭検査（検問）の内容を公表しました。23台を検査し、うち17台に整備命令書が交付されています。国土交通省では、6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定めており、全国で不正改造車を撲滅するべく、特別街頭検査が実施されています。【画像】「ええぇぇ…！」 これが「不正改造車」検挙の瞬