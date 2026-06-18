地域の利便性向上や産業の活性化に期待千葉県内で整備が進められている圏央道に関し、2026年5月11日に早期完成を求める「建設促進期成同盟会」の令和8年度通常総会が開かれました。早ければ今年度にも見込まれる全線開通ですが、現在の工事の進捗状況はどうなっているのでしょうか。【画像】超便利!?これが最新の「圏央道・千葉区間」ルートと工事状況です！（30枚以上）圏央道（C4）は、都心からおよそ半径50キロの首都圏を