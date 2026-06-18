6月13日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】見えないものを可視化する光技術 工業製品の検査に変革を！商品のキズや汚れ、異物混入などを目視で確認する「外観検査」。現場を悩ませているのが、照明の反射による不良品の見落としだ。そんな中、光の反射