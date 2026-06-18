地元放送局「スポーツネットLA」が公開【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に1-0で完封勝利を飾った。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手の15号ソロが決勝点となったこの試合。地元放送局「スポーツネットLA」が試合後に公開した1枚にファンは総ツッコミしている。ロブレスキーとラスムッセンによる投手戦が展開された。大谷は苦手にして