6回に代打で登場、本拠地ファンをどよめかせた【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に「1番・投手」で先発出場し、6回7安打4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血するアクシデントを抱えながら91球を投げ抜いた一方、降板後にはDH（指名打者）を解除して代打で出場。二刀流ならではの異例シーンが実現した。6回を投げ終えた時点