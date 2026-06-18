G7サミットの閉幕後、記者会見するトランプ米大統領＝17日、フランス東部エビアン（ゲッティ＝共同）【エビアン共同】トランプ米大統領は17日、イランとの戦闘終結に向けた覚書を巡り、署名後60日以内に最終合意に至らなければ「再び爆撃する」と警告し、イラン側に譲歩を迫った。覚書をイスラエルにも事前通知したと説明した。フランス東部エビアンで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）終了後の記者会見で語った。覚