グラビアアイドルの三橋くんが17日、自身のXを更新し、ワンピース姿のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】100cmバストの胸元丸見え！ワンピース姿の三橋くん投稿した写真は、白のワンピースで胸元が丸見えの一枚に。「ちょっとぱつぱつです…」と言うように、大胆ボディがあふれている。これにファンは「爽やかさと艶やかさが混在しているいい写真」「髪？それとも…以上です！どっちなんだい」