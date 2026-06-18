モデルでタレントのローラ（36）が18日、自身のインスタグラムを更新し、自身が手掛けるブランド「STUDIO R330」を7月末で終了することを報告した。「皆さまへ」と書き出し、「いつもStudioR330を応援してくださり、本当にありがとうございます。突然のお知らせとなりますが @studior330 は2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」とつづった。「約10年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブラン