17日夜、大分県九重町で土砂崩れが発生し、住宅が巻き込まれ、住人の55歳の女性1人が足の骨を折る大けがをしました。山路謙成アナウンサー「住宅が密集する場所で土砂崩れは起きました。土砂は家や車を押し流してしまうほどの勢いで流れ出ていて、道もふさいでしまってます」土砂崩れが起きたのは九重町松木です。警察と消防によりますと、17日午後7時ごろ、住民から「土砂崩れが起きて、家が傾いている」などと通報がありました。