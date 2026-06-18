１９９８年フランスＷ杯の日本代表ＦＷ城彰二さんの娘で、タレントの城夢叶（ゆめか）が、幼少期の親子ショットを公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「お誕生日おめでとうこれからもずっと笑って過ごそうね真っ直ぐでブレない心を持ったぱぱ、大好きだよ」と１７日に５１歳の誕生日を迎えた父への思いをつづった夢叶。現役時代の父とのツーショットに、フォロワーからは「＃マヂでレジェンド＃日本