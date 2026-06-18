◆米大リーグドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発し、６回９１球を投げて、７安打４失点、５奪三振で７勝目（２敗）を手にした。最速は１０１・０マイル（約１６２・５キロ）をマークし、規定投球回には１回３分の１届かなかったが、防御率は１・４７となった。さらに６回には代打で打