パッティングはグリーン面が見えた時から情報収集すべき理由 グリーン面が見えたときからパッティングは始まる 傾斜はできるだけ低い位置から見たほうがいいのですが、アマチュアゴルファーの中には、「どっちが高くてどっちが低いかがわからない」と言う人もいるはず。これに関しては、グリーンの手前で確認するのが鉄則です。 パッティングが上手い人ほど、グリーンのことを早く知りたがる