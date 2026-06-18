アイアンで飛距離を出す右手首のポイントとは ロフトを立てて当てれば、強い弾道になって飛距離も出る ●ロフトを立てて球を押し込むイメージ アイアンは飛ばすためのクラブではありませんが、ロフト通りの飛距離が出ない人も多いようです。 飛距離を出すポイントは、構えたときよりもロフトを立てて当てること。 そうすることで、ボールを押し込むインパクトになり球が上がり過ぎず、しかも適正なスピン量