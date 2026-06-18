朝のドル円は160.60円前後、米FOMCを受けたドル高が支え＝東京為替 朝のドル円は160.60円台での推移。米FOMCを受けてドル高が強まり、160.80円と4月30日の高値を一時上回った。その後少し下げている。米国とイランがもともとの予定よりも早くオンラインでの覚書の署名を行ったことで、原油安が進むなどの動きが、ドル高をやや抑えるも、ドル円は高値圏もみ合い。 USDJPY 160.60