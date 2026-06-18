【NZ】 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）07:45 予想0.8%前回0.2%（前期比) 予想1.0%前回1.3%（前年比) 【英国】 ILO失業率（4月）15:00 予想5.0%前回5.0%（ILO失業率) 雇用統計（5月）15:00 予想N/A前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.65万件（失業保険申請件数) 英中銀政策金利（6月）20:00 予想3.75%前回3.75%（英中銀政策金利) 【スイス】 中銀政策金利（2026年 第