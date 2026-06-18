16:00ナーゲル独連銀総裁、会議出席 コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演 17:00シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見 21:00チポローネECB理事、政策会議出席 21:15レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席 19日2:00エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル） EU首脳会議（19