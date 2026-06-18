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米株価指数先物上昇して始まる、米イランが覚書に署名 東京時間07:16現在 ダウ平均先物SEP 26月限52045.00（+101.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7511.75（+19.00+0.25%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30140.75（+142.00+0.47%）