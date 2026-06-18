日本時間７時４５分にNZ実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）07:45 予想0.8%前回0.2%（前期比) 予想1.0%前回1.3%（前年比)