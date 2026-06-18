レースアンバサダーの阿比留あんなが、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）のグラビア企画「メルヘンか、小悪魔か」に初登場した。【別カット】イスに座り圧巻のボディライン披露する阿比留あんなSUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズなどで活躍する阿比留。サーキットで見せる華やかな存在感に加え、今回のグラビアでは新たな一面を披露している。企画テーマは「メルヘンか、小悪魔か」。誌面で