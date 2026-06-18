アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は17日、政策金利を据え置くことを決めました。FRBは17日の声明で、「中東情勢などをめぐる不確実性があるものの、経済活動は堅調なペースで拡大しているとして、政策金利を3.5％から3.75％の範囲に据え置く」と発表しました。据え置きは4会合連続です。一方で、FRBが示した政策金利見通しでは、2026年末の金利水準の中央値が3.8％となり、年内に1回の利上げが行われる見通しと