前回大会の苦い記憶を教訓に、今度こそ“鬼門”突破を目指す。北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦・チュニジア戦を3日後に控えた日本代表。FW町野修斗(ボルシアMG)は17日、チーム内に広がる危機感と自身の役割について語った。日本は初戦のオランダ戦で2度のビハインドを追いつき、勝ち点1を獲得した。勢いに乗る初戦になった一方で、チーム内では前回カタールW杯の教訓が繰り返し共有されているという。前回大会でも