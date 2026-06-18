北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦で出場機会は訪れなかった。それでも、日本代表最年少21歳のFW後藤啓介(フライブルク)は目の前の光景をしっかりと胸に刻んでいた。グループリーグ第2戦のチュニジア戦に向けて練習が再開したこの日、後藤はベンチから見つめた世界最高峰の舞台について、「ワールドカップが始まったなと実感した。本気同士の国と国のぶつかり合いを目の前で見て感慨深かった」と胸の高鳴