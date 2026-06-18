木南晴夏が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の全撮影が終了し、主要キャストのクランクアップコメントが公開された。 参考：春ドラマのヒロインはなぜ“主婦”なのか？永作博美、麻生久美子らが抗う旧来の“常識” 本作は、誰もがうらやむ結婚生活を送っているはずの女性・坪倉あゆみ（木南晴夏）が、モラハラな夫との関係に悩む中で、夜のキッチンに現れるイタリアンシェフ・若林慧（高杉真宙