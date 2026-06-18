Netflixで配信中の韓国ドラマ『鉄槌教師』が、世界各国で大ヒットしている。注目すべきはアメリカとイギリスのNetflixでも「今日のTVシリーズTOP10」にランクインしたことだ。世界中で人気があると思われる韓国ドラマだが、実は欧米、特にアメリカとイギリスでTOP10に食い込むことはあまりない。このままいけば、『イカゲーム』以来の韓国ドラマの快挙になるかもしれない。 参考：“シンデレラ”から“等身大”へ