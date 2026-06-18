【北中米W杯グループリーグ第1節】(ダラス)イングランド 4-2(前半2-2)クロアチア<得点者>[イ]ハリー・ケイン2(12分、42分)、ジュード・ベリンガム(47分)、マーカス・ラッシュフォード(85分)[ク]マルティン・バトゥリナ(36分)、ペタル・ムサ(45分+5)観衆:70,389人