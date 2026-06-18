[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](トロント)※08:00開始<出場メンバー>[ガーナ]先発GK 1 ローレンス アティ ジギDF 4 ジョナス アジェティDF 14 ギデオン・メンサDF 18 ジェローム オポクDF 26 マービン・セナヤMF 3 ケイレブ イレンキMF 11 アントワーヌ・セメニョMF 15 エリシャ・オウスMF 22 カマルディーン・スレマナMF 24 アーネスト・ヌアマFW 9 ジョルダン・アイェウ控えGK 12 ジョセフ アナンGK 16 ベンジャミン