株式会社山善は、発火リスクの低減に配慮した「準固体モバイルバッテリー」を6月下旬に発売する。容量10,000mAhと20,000mAhの製品を用意する。 販売は、同社のECサイト「山善ビズコム」およびECモール「くらしのeショップ」ほか、家電量販店やホームセンターなどで行われる。 液体電解質をゲル状にし、液体電解質含有量を1%以下に抑えた準固体電池を採用。通常のリチウムイオン電池と比べて、強い