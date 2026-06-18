開催：2026.6.18 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 8 - 1 [エンゼルス] MLBの試合が18日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するエンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリで試合は開始した。 1回表、1番 ザカリー・ネト 5球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得