「エルメス（HERMÈS）」が、フレグランス「バレニア」コレクションに「バレニア プレン フルール」を発売する。オードパルファム（30mL 1万2980円、60mL 1万7380円、100mL 2万6180円）、オードパルファム ノマドスプレー（15mL 2万680円※4本セット販売）、オードパルファム レフィル（125mL 2万6180円）を揃え、8月6日からエルメスブティックを中心に取り扱う。オードパルファムの100mLサイズのみ、6月16日から銀座メゾン