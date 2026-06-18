18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の6万9980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 74035.00円ボリンジャーバンド3σ 71145.07円ボリンジャーバンド2σ 69980.00円18日夜間取引終値 69902.25円17日日経平均株価現物終値 68984.00円5日移動平均 68255.13円ボリンジャーバンド1σ 66675.00円一目均衡表・転換線 65