18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の4029.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4111.94ポイントボリンジャーバンド3σ 4046.30ポイントボリンジャーバンド2σ 4029.50ポイント18日夜間取引終値 4013.23ポイント17日TOPIX現物終値 3987.30ポイント5日移動平均 3980.66ポイントボリンジャーバンド1σ 391