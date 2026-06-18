18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 909.63ポイントボリンジャーバンド3σ 864.15ポイントボリンジャーバンド2σ 818.68ポイントボリンジャーバンド1σ 778.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 773.20ポイント25日移動平均 767.83ポ