本日6月18日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります！」。VIPチャレンジャーは初参戦となる猪狩蒼弥（KEY TO LIT）。デビュー前にも関わらず持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティー番組を中心に大ブレイク中。増田貴久の直属の後輩にあたる猪狩は、「ゴチを分析してどうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」という。その作戦には一同苦笑しながらも納得。さら