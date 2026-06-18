日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。本日6月18日（木）は、ロケの達人・なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）と浦野モモアナウンサーが、神奈川県・三浦半島を舞台にしたクイズ旅に挑む。 旅先の地元の方に"地元の人なら知っているであろうクイズ"に答えてもらい、解答者がクイズに正解できれば、素敵なご褒美をゲット！というこの企画。しかし、東京・品川から約70分とい