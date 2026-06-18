本日、2026年6月18日（木）放送『ヒルナンデス！』では、ロケの達人・なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）と浦野モモアナウンサーが、神奈川県・三浦半島を舞台にしたクイズ旅に挑む。 この企画は、旅先の地元の方に”地元の人なら知っているであろうクイズ”に答えてもらい解答者がクイズに正解できれば、素敵なご褒美をゲット！ しかし、品川から約70分という屈指の観光地ゆえに、出会うのは「車で来た鎌倉の方」や