オランダ訪問中の天皇陛下は国王とともに水資源管理の研究機関「デルタレス」を視察されました。天皇陛下は現地時間の17日午後、オランダのウィレム・アレキサンダー国王と共に気候変動対策、洪水対策や水資源管理の研究機関「デルタレス」を訪問されました。陛下と国王は、共に皇太子時代、「国連水と衛生に関する諮問委員会」で名誉総裁と議長をつとめるなど、水問題への取り組みを通じて交流を重ねられてきました。人工的に波を