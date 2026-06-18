6月18日は現在の内閣府が定めた「海外移住の日」。芸能人の中には、実は今海外に住んでいるという人が意外とたくさんいる。日本での活動を続けながらという人から、海外でビジネスを成功させた人までその暮らしはさまざま。ここでは生活拠点を海外へ移した日本出身の芸能人と、その移住理由をまとめてみた。【写真】海外に住む芸能人をイッキ見！女優から有名ウォーキングトレーナーまで■杏主演を務めたドラマ『BLOOD ＆ SW