9月18日公開の映画『八つ墓村』の監督を清水崇、主人公・金田一耕助役を尾上松也が務めることが発表された。併せて、ティザービジュアル、特報映像が解禁となった。【動画】清水崇監督が手がける映画『八つ墓村』特報映像本作は、横溝正史原作の同名小説を、人気キャラクター・金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作映画化したミステリー作品。清水監督ならではのホラー演出を最大限に生かし、本来の「怪奇幻想ロマン